В Таганроге открылся новый детский сад на 220 мест

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Торжественное открытие детского сада № 8 «Росинка», построенного по нацпроекту «Демография», состоялось в Таганроге, сообщает правительство Ростовской области.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, из них 100 предназначены для малышей в возрасте до 3 лет. В нем созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы, подъемники, тактильная плитка и напольные метки. В здании разместились медицинский кабинет, помещение для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы.

Детский сад укомплектован современным оборудованием, инвентарем, необходимой мебелью. На прилегающей территории установлены игровые и прогулочные площадки, веранды, предусмотрены места для занятий физкультурой.