«Протон-ПМ» автоматизирует новое гальваническое производство

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В новом производственном корпусе на площадке АО «Протон-ПМ» в микрорайоне Новые Ляды смонтированы первые автоматические линии электрохимических покрытий отечественного производства. Компания-изготовитель оборудования — АО «Тагат» (Тамбов).

Четыре автоматические линии предназначены для десяти видов гальванической обработки: удаления нагара, травления и пассивирования, оксидного и химического фосфатирования, оксидирования, анодирования алюминиевых сплавов, кадмирования и цинкования. Они выполнены из современных материалов, соответствуют современным технологическим и экологическим требованиям, оборудованы вытяжной вентиляцией, подключены к замкнутой системе очистки и дезактивации.

Автоматизированная система управления и роботы-манипуляторы позволят минимизировать ручной труд, своевременно реагировать на изменения, индивидуально настраивать параметры процессов обработки: время, температуру, концентрацию растворов и другие. Современные фильтры обеспечат высокий уровень защиты персонала от вредных факторов, а замкнутая система очистки повысит экологичность нового гальванического производства.

Андрей Жарков, главный инженер АО «Протон-ПМ»:

— В производстве ракетных двигателей применяется более 25 видов электрохимических покрытий. Сегодня в гальваническом цехе используются преимущественно механизированные линии, поэтому автоматизация процессов нанесения покрытий — большой технологический скачок для «Протона». Подобный опыт уже реализован при организации процессов термообработки в заготовительном производстве.

Новое гальваническое производство «Протон-ПМ» площадью более 11 тысяч квадратных метров оснащается современным оборудованием. 12 линий комплекса позволят наносить все виды покрытий, применяемых при изготовлении жидкостных ракетных двигателей. Половина из них уже смонтирована, остальные поставлены на предприятие. Смонтировать оставшиеся линии планируется до конца 2023 года.