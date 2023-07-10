Компания «Аквариус» запустила новую линию производства планшетов и материнских плат в городе Шуя.
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Компания «Аквариус» запустила новую линию производства планшетов и материнских плат в городе Шуя. Новый планшет компании продолжает линейку устройств NS220. Экран увеличился до 10.5″. Толщина корпуса 9 мм. В основе планшета — материнская плата, разработанная и произведённая специалистами компании. Планшет оснащен восьмиядерным процессором, 4 Гб оперативной памяти, накопителем объёмом 64 Гб с возможностью расширения на 1 Тб за счет microSD карты. Для беспроводной передачи данных присутствует Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Модель работает под управлением операционной системы Android 11 собственной разработки, но в ближайшее время в устройстве будет доступна отечественная ОС «Аврора».
00:00 — вступление ведущего
00:25 — калейдоскоп из кадров сюжета и информация о ПК «Аквариус»
01:30 — комментарий специалиста компании Дмитрия Летичевского
02:58 — справка о производстве
03:23 — комментарий специалиста компании Дмитрия Реутова
05:12 — интервью руководителя ПК «Аквариус» Владимира Степанова
06:50 — мнение эксперта Константина Трушкина 0745 — резюме выпуска
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10.07.2312:23:17
10.07.2320:12:24