©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CeZSBvT0Kmc

Компания «Аквариус» запустила новую линию производства планшетов и материнских плат в городе Шуя. Новый планшет компании продолжает линейку устройств NS220. Экран увеличился до 10.5″. Толщина корпуса 9 мм. В основе планшета — материнская плата, разработанная и произведённая специалистами компании. Планшет оснащен восьмиядерным процессором, 4 Гб оперативной памяти, накопителем объёмом 64 Гб с возможностью расширения на 1 Тб за счет microSD карты. Для беспроводной передачи данных присутствует Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Модель работает под управлением операционной системы Android 11 собственной разработки, но в ближайшее время в устройстве будет доступна отечественная ОС «Аврора».

В этом выпуске:

00:00 — вступление ведущего

00:25 — калейдоскоп из кадров сюжета и информация о ПК «Аквариус»

01:30 — комментарий специалиста компании Дмитрия Летичевского

02:58 — справка о производстве

03:23 — комментарий специалиста компании Дмитрия Реутова

05:12 — интервью руководителя ПК «Аквариус» Владимира Степанова

06:50 — мнение эксперта Константина Трушкина 0745 — резюме выпуска