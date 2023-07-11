Ростех передал в войска новую партию «кочующих» минометов «Сани»

Ростех передал Министерству обороны очередную партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года.

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По сравнению с предыдущим годом выпуск этой техники был увеличен вдвое.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» создан для уничтожения противника навесным огнем, в том числе в углубленных укрытиях и на обратных скатах возвышенностей. С его помощью можно поражать огневые точки, командные пункты, разрушать окопы, траншеи, проделывать проходы в проволочных заграждениях, освещать передний край обороны, ставить дымовые завесы. Мобильность «Саней» позволяет использовать их в качестве «кочующих» минометов, когда они располагаются не в составе взводов, а отдельно и постоянно меняют позиции. Таким образом неприятель вводится в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил.

«Мы передали Министерству обороны очередную партию современных минометов „Сани“. Эта техника доказала свою надежность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях. Потребности в ней высоки, а потому мы нарастили ее выпуск. В 2023 году Министерству обороны будет передано в два раза больше этих минометных комплексов по сравнению с 2022 годом. Их очень ждут на фронте», — сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Входящий в комплекс «Сани» миномет 2Б11 обладает высокой скорострельностью и кучностью боя, дальность прицельной стрельбы составляет более 7 километров. Благодаря усовершенствованной плите орудие может вести круговой обстрел, а быстросъемный стреляющий механизм не требует разборки ствола при смене позиции. Боекомплект комплекса рассчитан более чем на полсотни выстрелов. «Сани» могут применяться вместе с комплексом управляемого вооружения «Грань» для высокоточного поражения целей.

Справка:

Транспортная машина «Саней», созданная на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал», способна передвигаться без дозаправки на расстояние до 1000 км как по дорогам, так и по пересеченной местности. Выгрузка миномета из кузова осуществляется лебедкой с электроприводом, а колесный ход облегчает его перемещение на огневую позицию силами расчета. Перевод миномета из походного положения в боевое и обратно занимает менее 3 минут.