Росатом отгрузил комплект атомного оборудования для АЭС «Сюйдапу»

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«Атоммаш» (производственная площадка компании «АЭМ-технологии», входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил комплект оборудования — атомный реактор и четыре парогенератора для энергоблока № 3 строящейся АЭС «Сюйдапу» (Китай).

Общий вес изделия составляет 1700 тонн. Отгрузка будет осуществляться комбинированным способом: автомобильным транспортом груз доставят на специализированный заводской причал. После перемещения на баржу изделия проследуют по водным артериям в морской порт Санкт-Петербурга, а затем морем будут доставлены в Китай."Производство оборудования для четырех энергоблоков в Китайской народной республике — один из ключевых проектов развития стратегического партнерства в энергетической сфере России и Китая.

Он находится под личным контролем генерального директора Государственной корпорации Росатом Алексея Евгеньевича Лихачёва. В апреле текущего года был отгружен первый комплект оборудования — реактор и четыре парогенератора для блока № 7 Тяньваньской АЭС, а сегодня мы отгрузили комплект для блока № 3 АЭС «Сюйдапу». В 2024 году состоится отгрузка для следующих двух энергоблоков этих станций. Темпы высокие, но «Атомэнергомаш» обеспечит их, при соблюдении высочайшего уровня качества и безопасности продукции", — отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Игорь Котов.