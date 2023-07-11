ОВК наращивает сбыт вагонов-цистерн для серной кислоты

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НПК «Объединенная Вагонная Компания» изготовила по заказу железнодорожного оператора «Транспортные Логистические Системы» и Челябинского цинкового завода более 60 цистерн для перевозки серной кислоты. Обе компании ранее уже приобретали данные вагоны и имеют положительный опыт их эксплуатации.

Цистерна модели 15-9545 выгодно отличается от конкурентов как техническими, так и коммерческими характеристиками. Грузоподъемность 77 т и объем котла 44 м³ обеспечивают рост погрузки более чем на 10% по сравнению с моделями на тележке 23,5 тс.

Например, для перевозки 100 тыс. тонн серной кислоты потребуется на 7 цистерн тихвинского производства меньше (в сравнении с массовым сетевым аналогом грузоподъемностью 68 т и объемом котла 38 м³). Экономия на потребном парке позволяет оптимизировать инвестиции на покупку подвижного состава. Благодаря увеличенной погрузке снижается тарифная составляющая порожнего пробега для каждого вагона, что ведет к сокращению стоимости перевозки одной тонны груза (порядка 270 тыс. руб. в год на вагон на среднесетевом маршруте). Кроме того, затраты на поддержание тихвинской цистерны в исправном состоянии на всем жизненном цикле ниже, чем у типового вагона, за счет увеличенных до 1 млн км межремонтных пробегов и высокой эксплуатационной надежности ходовой части.

Котел представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию из коррозионностойкой углеродистой стали. Примененные решения обеспечивают надежную герметичность, предотвращая повышенное внутреннее давление и исключая утечку груза. Уплотнительные элементы выполнены из фторопласта — материала, стойкого к воздействию перевозимых грузов