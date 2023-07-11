Запущена первая очередь завода по производству радиоэлектронной продукции в подмосковной Дубне

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На заводе по крупносерийному производству вычислительной и радиоэлектронной продукции «Ядро Фаб Дубна» в Дубне Московской области запущены линии цехов конвейерной сборки и поверхностного монтажа.

Проект по строительству завода компания реализует в ОЭЗ «Дубна». На предприятии полного цикла будет выпускаться вычислительная техника и радиоэлектронная продукция.

Объём инвестиций составил 8,3 млрд рублей (в планах — 11 млрд).

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«На предприятии будет запущен полный цикл производства серверов системы хранения данных, планшетов, клиентских систем и оборудования радиодоступа для мобильных сетей связи. В декабре 2021-го началось строительство — уже введена в промышленную эксплуатацию первая очередь, запущены цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа, идёт серийная сборка оборудования. Вторую половину планируется запустить в ноябре, чтобы к концу года завод вышел на полную мощность», — сообщил губернатор Московской области при посещении завода.

Это будет предприятие полного цикла с высокой степенью локализации, все технологические процессы — от гальваники до печати плат, будут выполняться там.

На данный момент идёт активный набор сотрудников, уже создано 311 рабочих мест. До конца года их количество увеличится до 600. Всего здесь будет трудиться около тысячи человек.

Здесь собрали первый планшет KVADRA-T, работающий на своей операционной системе.

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