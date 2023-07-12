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Электроника, электротехника и приборы

Предприятие Роскосмоса запустило производство процессорных модулей

На промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представило процессорные модули собственной разработки.

 © www.roscosmos.ru

Раньше предприятие использовало импортные устройства, однако с 2022 года, имея производство микроэлектроники полного цикла, начало изготавливать их самостоятельно.

«Наши инженеры разработали линейку процессорных модулей. Это компактные устройства, которые устанавливаются в прибор и проводят необходимые вычисления, то есть своего рода „мозги“ любого прибора. Модуль включает в себя процессор, память и различные интерфейсы в зависимости от модификации и назначения прибора», — рассказал генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

Процессорные модули могут встраиваться в любые устройства, где используется дисплей. Сейчас они устанавливаются на отечественную сельскохозяйственную технику, для которой предприятие разрабатывает системы управления, в том числе беспилотные.
Источник: https://www.roscosmos.ru/39472/

электроника, модули, процессорные модули, Роскосмос, ИННОПРОМ-2023
  • Nelton Nelton
    12.07.2310:00:50

    >>имея производство микроэлектроники полного цикла

    Интересно.

    посмотрел их ролик.

    ©Видео с youtube.com

    Судя по ролику — сами делают подложку и набивку плат, норм.

    #1265581
  • Аlex М Аlex М
    12.07.2315:49:56

    Прошу прощения, очевидно не хватает информации о том какие именно процессоры там, какие интерфейсы. Еще раз извините, но такая подачи новости вызывает огорчение. Причем там может быть запросто действительно отечественный радстойкий процессор или сигнальный процессор

    #1265599
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