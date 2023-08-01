Новые медучреждения открылись в Тюменской и Иркутской областях

В селе Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области построили новую амбулаторию.

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В амбулатории работают терапевт, акушер-гинеколог, зубной врач, врач общей практики, педиатр приезжает два раза в неделю по графику. Здесь все в одном месте, компактно и комфортно. У каждого специалиста свой кабинет, оборудованный всем необходимым. Условия, которые здесь созданы, нравятся не только медицинским работникам, но и пациентам, а это 3 тыс. 963 человека.

Новая амбулатория появилась в Малом Атлыме Октябрьского района в рамках программы «Карта развития Югры».

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Помещение общей площадью 540 квадратных метров введено в эксплуатацию с опережением сроков. В новом учреждении разместились кабинеты участковых врачей: врача общей практики и педиатра, а также физиотерапевтический, смотровой, процедурный, прививочный, стоматологический кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория. Амбулатория рассчитана на 24 посещения в смену и будет обслуживать 1 тысячу 569 человек, из которых 365 — дети. Кроме того, здесь созданы условия для маломобильных групп населения.

В Советском районе Югры построили врачебную амбулаторию в городском поселении Малиновский.

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До настоящего момента учреждение располагалось в здании 1964 года постройки. Оно находилось в аварийном состоянии — износ составлял 80%. Кроме того, в связи с неукомплектованностью терапевтического участка, жители поселка Юбилейный, входящего в состав городского поселения Малиновский, вынуждены были получать медицинские услуги в Пионерской районной больнице. Теперь учреждение располагается в одноэтажном здании общей площадью более 415 квадратных метров. Здесь будут делать профилактические прививки и оказывать услуги первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара. В здании предусмотрены процедурная, физиотерапевтическая, кабинет функциональной диагностики, стоматологический кабинет.

2 тыс. 475 пациентов посетили новую врачебную амбулаторию Тюменской областной больницы № 13, построенную в с. Шорохово Исетского района. В амбулатории, возведенной рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», есть современное оборудование, новые инструменты и медицинские изделия. Помещение спроектировано с учетом потребностей пациентов и удобства для медицинского персонала, проведен интернет и врачи могут оперативно отправлять результаты ЭКГ-исследований другим специалистам. Стационар рассчитан на 30 пациентов в смену. Ведут прием врач-терапевт, стоматолог, акушер. Также медицинскую помощь оказывают медсестры и фельдшер.

Врачебная амбулатория открылась в селе Смоленщина Иркутского района.

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На изготовление и монтаж модульной конструкции в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» из федерального и областного бюджетов было направлено 25 млн рублей. Врачебная амбулатория является подразделением Шелеховской районной больницы. Приём пациентов в амбулатории по расписанию ведут фельдшер, врач-педиатр, врач-гинеколог, медицинская сестра физиокабинета, медицинская сестра процедурного и прививочного кабинетов, медицинская сестра функциональной диагностики.

На территории больничного комплекса города Мегиона построен морфологический корпус.

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Это модульное здание, общей площадью более двухсот пятидесяти квадратных метров, в котором разместятся патологоанатомическое отделение, бюро судебно-медицинской экспертизы и часть хозяйственной службы.