Благоустройство сибирских городов (часть 3)

г.Иркутск © www.ogirk.ru

В год юбилея Победы в Сибири продолжают открываться мемориалы в память о Великой Отечественной Войне. Наряду с ними появляются новые парки, скверы, набережные и фонтаны.

Место памяти Юрия Шатунова появилось в тюменском Речпорту.

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Место памяти артиста, участника группы «Ласковый май» Юрия Шатунова появилось под Профсоюзным мостом в жилом районе «Речной порт », его открыли 29 мая. По информации тюменской девелоперской компании «Брусника», решение реализовать проект было принято почти год назад. Был объявил конкурс на название сквера рядом с проектом «1А Первомайская». За несколько дней компания получила более 400 вариантов, связанных с личностью или творчеством Шатунова. Оказалось, что в Тюмени функционирует если не самый большой, то точно один из самых активных фан-клубов певца. Пройти мимо этого факта в компании не могли.

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Концепцию места памяти Брусника разработала вместе с художником Андреем Топоровым. В её основе лежат три идеи. Первая — формирование не арт-объекта, не мемориала, а «многослойного» пространства, с которым могут взаимодействовать люди с разной степенью погруженности в творчество «Ласкового мая». На 12 колоннах под мостом размещены всего две строки песни «Детство». У одних они вызывают чувство ностальгии, других заставляют напевать знакомый мотив, третьих заставляют задуматься о быстротечности времени и о том, что это, пожалуй, самый драгоценный ресурс.

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Вторая идея — взаимодействие с контекстом. Отправной точкой стал кассетный проигрыватель. Потому что 90-е годы, это эпоха кассет — формат памяти. Символ времени, с которым у многих ассоциируется творчество Шатунова. В итоге колонны моста стали осями катушек, балка — клавишами плеера, светильники — катушками. Последние были изготовлены на заказ. Это уникальный для города объект. Одна из колонн стилизована под шариковую ручку Bic. Она была нужна, чтобы перемотать плёнку, если сели батарейки.

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Третья идея — кардинальная трансформация среды под мостом. Создание места памяти Брусника совместила с переустройством дороги и пешеходных маршрутов. Разбила по обочине газон. За счет появления 12 светильников пространство, несколько месяцев назад представлявшее собой болото, стало совершенно безопасным и удобным для прогулок.

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Фонтан открыли в микрорайона Союз в Иркутске.

© www.ogirk.ru

Во дворе жилых домов в микрорайоне Союз состоялось торжественное открытие нового двухуровневого общественного пространства. Центром внимания стал фонтан — первый в Иркутске, который создали на придомовой территории.

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Игровая зона с многофункциональным наполнением появилась в ЖК «Союз Приорити» на улице Эдуарда Дьяконова. На нижнем уровне обустроили фонтан и площадь, в центре которой высадили ель. Здесь имеется зона отдыха, амфитеатр, сцена. Все это позволит круглый год проводить массовые мероприятия для жителей домов и всего микрорайона. На верхнем уровне разместили детский игровой комплекс с резинополом, сделали газоны, установили лавочки.

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Парк-театр появился в Железногорске-Илимском.

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Парк-театр обустроили в Железногорске-Илимском. Работы прошли в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На сцене творческие коллективы Нижнеилимского района смогут выступать со своими номерами во время праздников и фестивалей, устраивать культурные и общественные акции. Для детей оборудованы игровые зоны с элементами, рассказывающими об истории города. В пространстве появился необычный геометрический арт-объект в форме оленя, который уже стал излюбленным местом для фотосессий. По всему периметру установлены деревянные настилы.

В рамках проекта была реконструирована монументальная лестница по пути от сквера имени Янгеля к стадиону «Горняк», которая является самой большой в городе. Появился амфитеатр, гармонично вписанный в окружающее пространство.

Народный мемориал участникам Великой Отечественной открыли в Исетском районе.

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Открытие мемориального комплекса защитникам Отечества, созданного на средства неравнодушных жителей, стало большим событием для д. Сизикова Исетского района. На обелиск нанесены имена 134 участников Великой Отечественной войны, более половины из них не вернулись. Торжественная церемония почтения их памяти состоялась 16 мая.

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К строительству присоединились администрация Исетского района, местные сельскохозяйственные предприятия, участники организации ветеранов «Боевое братство», сотрудники полиции, а также юнармейцы и волонтерские организации.

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© www.ogirk.ru

Всё началось с желания людей увековечить подвиг тех, кто уходил отсюда на войну. И народ объединился с целью построить такой памятник. Всё было сделано полностью на народные деньги, без рубля бюджетных средств.

Верхнечонскнефтегаз открыл мемориал «Огонь Памяти».

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Бои на безымянных высотах, напряженные дни и ночи у заводских станков и в колхозных полях, тяжелейшие испытания узников и блокадников, триумфальный грохот «Катюш», громогласное «ура» над побежденным рейхстагом. Эти и многие другие события военных лет хранит мемориал «Огонь Памяти», который открыли к 80-летию Великой Победы в вахтовом поселке на нефтепромысле АО «Верхнечонскнефтегаз» в Катангском районе Приангарья.

© www.ogirk.ru

В Ишиме установили памятник участникам СВО.

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В рамках празднования дня города Ишима в сквере Майском открыли монумент участникам специальной военной операции. Знаменательно, что именно в год 80-летия Победы, в Год героев, здесь, в Ишиме, появилось еще одно памятное место. Место, куда можно прийти, поклониться. Это не первый памятник участникам СВО в Тюменской области — подобные монументы уже установлены в Омутинском районе, в Нижней Тавде. Но каждый из них по-своему особенный, потому что в каждом — боль и гордость конкретного места, конкретных людей.

Мемориальный комплекс, посвященный памяти бойцов, погибших в зоне специальной военной операции, установили в Аларском районе.

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Мемориальный комплекс, посвященный памяти бойцов, погибших в зоне специальной военной операции, установили в поселке Кутулик при поддержке Правительства Иркутской области. Памятник изготовил скульптор Иван Зуев. На мемориальной плите за фигурами трех бойцов установлена Стена памяти с именами погибших земляков. Бойцы стоят на постаменте в бронежилетах, касках и балаклавах с оружием в руках. Один из солдат держит в руках квадрокоптер.

Стелу гэсэра установили на въезде в Одинск.

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Подрядчики установили стелу гэсэра на въезде в Одинск Ангарского городского округа. Автор композиции — известный художник, скульптор Матвей Макушкин, родом из Одинска. Его работы представлены в коллекциях Эрмитажа и Русского музея, а также в частных собраниях по всему миру. Он — автор памятника Рокоссовскому в Улан-Удэ, Виктору Цою — в Санкт — Петербурге, а также фигуристу Денису Тену в Алма-Ате. Жители собирали первоначальный взнос на возведение этой стелы, и теперь каждый может сказать, что в скульптуре есть его вклад. Село с многовековой историей получило такое знаковое место для встречи гостей. Это историческое событие для Одинска и его жителей.

Пешеходные дорожки и площадки обустроили в новом сквере в Тюменской слободе.

© www.ogirk.ru

Удобные пешеходные дорожки обустроили в новом сквере в районе Тюменская слобода. Здесь также установили современное детское и спортивное оборудование из экологичных материалов

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

По итогам 2024 года в Иркутске благоустроили 8 общественных пространств и 24 двора.

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© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

Если крупные объекты у всех на слуху, как, например, благоустройство береговой территории реки Ушаковки.

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© www.ogirk.ru

То о деревянных фигурах трёх богатырей на улице Театральной мало кто знает.

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© www.ogirk.ru

Вот ещё один пример — в общественном пространстве в микрорайоне Солнечном установили необычные светильники.

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«Аллея Иркутской области» появилась в Черемхово.

© www.ogirk.ru

В Черемхово, на на центральной улице Ленина, вдоль ограждения парка культуры и отдыха создана «Аллея Иркутской области». Тут высадили черёмуху сорта «Шуберт», аллея символизирует единство и сотрудничество муниципалитетов. Со временем посаженные деревья гармонично впишутся в ландшафтную архитектуру центральной улицы, создавая эстетически привлекательную среду для жителей и гостей Черемхово.

© www.ogirk.ru

Обновлённый сквер Славянский торжественно открыли в Тюмени.

© www.ogirk.ru

Обновлённый сквер Славянский торжественно открыли в Тюмени 11 июля. Событие приурочено к шестидесятилетнему юбилею, который отмечает Ленинский административный округ в 2025 году.

© www.ogirk.ru

Сквер Славянский является практически ровесником округа, он был создан в шестидесятые годы. Сегодня пришло время для его модернизации. Реализация проекта стала возможной благодаря коммуникации между бизнесом, жителями и властью. За счёт средств инвесторов на территории сквера обустроили тротуары и ручей, наладили наружное освещение, оформили газоны, высадили деревья. Работы значительно улучшили инфраструктуру сквера, сделав его более удобным и привлекательным для жителей и гостей города.

В Сургуте открыли долгожданную набережную реки Саймы.

© www.ogirk.ru

Благоустройство этой территории началось ещё в 2019 году, в 2022 году подрядчик прекратил участие в проекте, но администрация города не приняла выполненную им работу. Срыв сроков подрядчиком и судебные тяжбы затянули процесс, спор между строителями и властями был решен Арбитражным судом Югры. В этом году подрядчик устранил все замечания.

© www.ogirk.ru

На территории площадью 3 гектара проложили пешеходные и велодорожки, установили две детские и две спортивные площадки, построили амфитеатр и зону для йоги, которую в ближайшее время застелят искусственным газоном. Также здесь оборудованы места для тихого отдыха и экстрим-зона. В рамках гарантийных обязательств подрядчик заменил повреждённые пластиковые террасные доски на деревянные, отремонтировал лавочки и плиточное покрытие.

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

В статье использованы фото из открытых источников.

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— Новые мемориалы и памятники открылись в Сибири в честь 80-летия Победы

— Реновация Тюмени (часть 1)

— Благоустройство сибирских городов

— Благоустройство сибирских городов (часть 2)

— В Югре благоустроены общественные территории

— В Югре благоустроены общественные территории (часть 2)

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— Четыре новых парка благоустроено в Ноябрьске

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