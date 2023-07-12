ГК «СПИКОМ» — российский производитель водогрейных и паровых котлов, котельного оборудования
ГК «СПИКОМ» является российским производителем водогрейных и паровых котлов, модульных водогрейных котельных установок, дымовых труб, циклонов, золоуловителей, дымососов, вентиляторов, механических топок и многого другого котельного оборудования…
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Котельное производство ГК «СПИКОМ» располагается в Алтайском крае, г. Барнаул.
Наши преимущества:
- Вся продукция разрабатывается собственным проектным отделом компании.
- Производство предприятия располагается в России (Алтайский край, г. Барнаул).
- Предприятие оснащено современными металлообрабатывающими станками с ЧПУ.
- Для производства используются отечественные материалы и комплектующие.
- Производим монтаж и пуско-наладку всего выпускаемого котельного оборудования.
Модульная водогрейная котельная производства ГК "СПИКОМ" © www.котельныйзавод.рф
Производство водогрейных котлов "ENERGOMAX" © www.котельныйзавод.рф
Водогрейные котлы серии КВр "ENERGOMAX" © www.котельныйзавод.рф
Отгрузка модульной водогрейной котельной производства ГК "СПИКОМ" © www.котельныйзавод.рф
Производство циклонов серии ЦН © www.котельныйзавод.рф
Отгрузка дымососов серии ДН © www.котельныйзавод.рф
Производство воздуховодов © www.котельныйзавод.рф
Производство водогрейных котлов "ENERGOMAX" © www.котельныйзавод.рф
Отгрузка водогрейных котлов серии "ENERGOMAX" © www.котельныйзавод.рф
Изготовление золоуловителей © www.котельныйзавод.рф
Запуск в эксплуатацию модульной водогрейной котельной производства ГК "СПИКОМ" © www.котельныйзавод.рф
Отгрузка дымовых труб производства ГК "СПИКОМ" © www.котельныйзавод.рф
Отгрузка циклонов серии ЦН © www.котельныйзавод.рф
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