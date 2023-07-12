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ГК "СПИКОМ": Производитель специализированного промышленного оборудования™ ⇒ Видеоблог

ГК «СПИКОМ» — российский производитель водогрейных и паровых котлов, котельного оборудования

ГК «СПИКОМ» является российским производителем водогрейных и паровых котлов, модульных водогрейных котельных установок, дымовых труб, циклонов, золоуловителей, дымососов, вентиляторов, механических топок и многого другого котельного оборудования…

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/aQPAyyyrhrk

Котельное производство ГК «СПИКОМ» располагается в Алтайском крае, г. Барнаул.

Наши преимущества:

  • Вся продукция разрабатывается собственным проектным отделом компании.
  • Производство предприятия располагается в России (Алтайский край, г. Барнаул).
  • Предприятие оснащено современными металлообрабатывающими станками с ЧПУ.
  • Для производства используются отечественные материалы и комплектующие.
  • Производим монтаж и пуско-наладку всего выпускаемого котельного оборудования.

Модульная водогрейная котельная производства ГК "СПИКОМ"Модульная водогрейная котельная производства ГК "СПИКОМ" © www.котельныйзавод.рф

Производство водогрейных котлов "ENERGOMAX"Производство водогрейных котлов "ENERGOMAX" © www.котельныйзавод.рф

Водогрейные котлы серии КВр "ENERGOMAX"Водогрейные котлы серии КВр "ENERGOMAX" © www.котельныйзавод.рф

Отгрузка модульной водогрейной котельной производства ГК "СПИКОМ"Отгрузка модульной водогрейной котельной производства ГК "СПИКОМ" © www.котельныйзавод.рф

Производство циклонов серии ЦНПроизводство циклонов серии ЦН © www.котельныйзавод.рф

Отгрузка дымососов серии ДНОтгрузка дымососов серии ДН © www.котельныйзавод.рф

Производство воздуховодовПроизводство воздуховодов © www.котельныйзавод.рф

Производство водогрейных котлов "ENERGOMAX"Производство водогрейных котлов "ENERGOMAX" © www.котельныйзавод.рф

Отгрузка водогрейных котлов серии "ENERGOMAX"Отгрузка водогрейных котлов серии "ENERGOMAX" © www.котельныйзавод.рф

Изготовление золоуловителейИзготовление золоуловителей © www.котельныйзавод.рф

Запуск в эксплуатацию модульной водогрейной котельной производства ГК "СПИКОМ"Запуск в эксплуатацию модульной водогрейной котельной производства ГК "СПИКОМ" © www.котельныйзавод.рф

Отгрузка дымовых труб производства ГК "СПИКОМ"Отгрузка дымовых труб производства ГК "СПИКОМ" © www.котельныйзавод.рф

Отгрузка циклонов серии ЦНОтгрузка циклонов серии ЦН © www.котельныйзавод.рф

Сборка электрошкафа котельнойСборка электрошкафа котельной © www.котельныйзавод.рф
Источник: https://www.котельныйзавод.рф/

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