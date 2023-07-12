В Иркутской области запущен завод по переработке масличных культур

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Первую линию завода по переработке масличных культур и производству рапсового масла запустили в поселке Залари. Новое производство открылось на базе ООО «Забайкальский Агрохолдинг». Мощность составит 50 тысяч тонн сырья в год. На предприятии используют метод прессования и экстракции сырья. Сегодня начал свою работу цех прессования, планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки.

В ближайшее время предстоит наладка оборудовнаия, выравнивание всех производственных процессов. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку сырья. Запуск такого рода производства крайне важен для Заларинского района в частности и для всего региона в целом.В настоящее время предприятие «Забайкальский Агрохолдинг» представляет собой масштабный агропромышленный комплекс, осуществляющий 25 направлений деятельности. На предприятии трудятся 83 человека. В составе предприятия элеватор, комплекс очистки и сушки сырья, контейнерный терминал, позволяющий отправлять продукцию любым доступным видом транспорта. В прошлом году посевные площади под зерновые культуры — рапс и лен-долгунец — были значительно увеличены.