Кондитерская фабрика «Победа» установила пять новых линий в подмосковном Егорьевске
На предприятии смонтированы 5 новых производственных и упаковочных линий.
В этом месяце планируют монтаж еще двух упаковочных линий. В конце лета также планируют закупить оборудование для разлива шоколада, которое установят к сентябрю.
Проведённая модернизация позволит увеличить мощности производства на 24 тысячи тонн ежегодно. Объём вложенных инвестиций достигнет 350 миллионов рублей", — рассказали в Правительстве Московской области.
Кроме того, сейчас ведут предпроектные работы для строительства нового корпуса предприятия. Завершить все работы фабрика планирует в 3 квартале 2023 года.
Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» основана в 1999 году. Первой продукцией фабрики стали шоколадные конфеты «Ассорти» в подарочных коробках.В числе выпускаемой продукции шоколад «Горький 72% какао», шоколадные конфеты «Мишки в лесу» и «Соната», шоколадные трюфели «Победы»: классические и с марципаном, конфеты «Птица счастья», мармелад «Шмелькино брюшко» и «Все и сразу», конфеты «Toffee» и «Fanny cows» и др. Благодаря вкусу и качеству, продукция «Победы» вышла за пределы России.
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