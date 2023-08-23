Культурно-оздоровительный центр «Сибирь» открылся в ямальском Муравленко

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Культурно-оздоровительный центр «Сибирь» в Муравленко — один из последних крупных долгостроев на Ямале. Здание большое, его площадью более 20 тысяч квадратных метров. В «Сибири» разместились учреждения культурной и спортивной направленности, здесь есть киноконцертный зал на 695 мест, два бассейна, большой спортивный и тренажёрный залы, боулинг, конференц-зал, танцевальные студии и многое другое.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Здание разделено на два трёхэтажных блока — спортивный и культурно-досуговый. В первом находятся бассейны для взрослых и детей, спортзал с трибунами для болельщиков, сауна, тренажёрный зал, боулинг. В культурно-досуговом блоке располагаются киноконцертный зал на 695 мест, конференц-зал, танцевальные студии.

© sever-press.ru

В здании есть два бассейна. Один предназначен для занятий плаванием с младенцами. Второй бассейн длиной 25 метров будут посещать дети и взрослые.

© sever-press.ru

Благодаря набору помещений КОЦ «Сибирь» является одним из крупнейших культурно-спортивных сооружений региона.

© sever-press.ru

В КОЦ «Сибирь» появился большой спортивный зал с трибунами на 240 человек. Он единственный в городе оснащен системой видеоповторов.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

На втором этаже создано молодежное пространство. Оно разделено на несколько тематических зон и может легко трансформироваться под запрос ребят. К примеру, рабочая зона превращается в сцену для камерных выступлений в формате квартирников. Важная часть молодежного кластера — зона для интеллектуальных игр. Сборная Муравленко на протяжении нескольких лет занимает призовые места на Кубке губернатора Ямала «Битва интеллектов».

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Для декора в здании выбрали необычные решения. На третьем этаже установили композицию из светящихся стеклянных лепестков, которые реагируют на голос и начинают двигаться. Первый этаж украшает светильник с динамической подсветкой, похожей на переливы северного сияния.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Фасад включает в себя мультимедийное оснащение, которое в темное время суток послужит дополнительной подсветкой здания.

© sever-press.ru

© sever-press.ru