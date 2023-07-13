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Судостроение и судоходство

Компания «МТ-Групп» сдала обстановочное судно «Юрий Заккер» проекта 3052

«МТ-Групп» (г. Санкт-Петербург) передала обстановочное судно класса РРР «X О-ПР 2.0 (лед 20)» проекта 3052 «Юрий Заккер» заказчику — ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей».

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Судно построено на мощностях ООО «МТ-Групп» по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и предназначено для ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей».

По госконтракту предусмотрено строительство 10 судов этого проекта, разработанного Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота («ООО ГЦКБ «Речфлота»).
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...riy_zakker_peredano_zakazchiku.html

МТ-Групп, Санкт-Петербург, обстановочное судно, 3052
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