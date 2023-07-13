Компания «МТ-Групп» сдала обстановочное судно «Юрий Заккер» проекта 3052

«МТ-Групп» (г. Санкт-Петербург) передала обстановочное судно класса РРР «X О-ПР 2.0 (лед 20)» проекта 3052 «Юрий Заккер» заказчику — ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей».

© korabel.ru

Судно построено на мощностях ООО «МТ-Групп» по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и предназначено для ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей».

По госконтракту предусмотрено строительство 10 судов этого проекта, разработанного Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота («ООО ГЦКБ «Речфлота»).