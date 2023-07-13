Производство самоклеящихся рулонных материалов для изготовления этикеток открылось во Всеволожске

1 августа 2022 года во Всеволожске (Ленинградская область, Санкт-Петербург)открыли завод ООО «ПОЛИСАМ» по производству и продаже самоклеящихся рулонных материалов. Выпускаемая продукция широко используется для изготовления самоклеящихся этикеток на узкорулонных печатных машинах.

На производстве созданы рабочие места для более 75 человек. Ожидается, что ежемесячно производство будет выпускать 10 млн. квадратных метров самоклеящихся материалов.

До прошлого года подобных производств в нашей стране не было, все самоклеящиеся материалы завозились из-за рубежа на 100%.

В 2022 году компания ООО «ПОЛИСАМ» решила выйти на широкий рынок производства и продажи самоклеящихся материалов и менее чем за полгода достигла впечатляющих успехов.

самоклеящиеся материалы © Фото из открытых источников