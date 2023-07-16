На Питкярантском целлюлозном заводе модернизирован варочный цех

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На Питкярантском ЦБК в Карелии завершилась реконструкция варочного цеха. На предприятии установили новые котлы и трубы, а также автоматизировали производство с помощью современного оборудования.

После модернизации годовая выработка завода составляет около 110 тыс. т целлюлозы.

Модернизация позволила сократить время варки целлюлозы и теплозатраты на треть, а также значительно уменьшить выброс сероводорода в атмосферу (как заявляют технологи «РК-Гранд», на 90%).

«Почти полмиллиарда инвестиций, совершенно новое модернизированное варочное производство. Хороший проект, а самое главное, что это не завершение. Работа будет продолжаться. Завод развивается, его продукция востребована на мировом рынке, даже в такие сложные санкционные времена проблем со спросом нет», — сообщил Глава Карелии.

В 2021 компания «РК-Гранд» приступила к строительству нового производственного цеха. Соглашение об инвестиционном проекте было подписано на полях международного экономического форума.

ООО «Целлюлозный завод «Питкяра́нта» — целлюлозный завод в Республике Карелия, производитель конденсаторной, электроизоляционной и фиброцементной целлюлозы. Завод основан в 1921 году. В настоящее время завод выпускает пять марок хвойной сульфатной небелёной целлюлозы, которая имеет широкое применение в разных отраслях промышленности. Завод занимает прочные позиции на рынке производителей небелёной целлюлозы, доля продукции предприятия на мировом рынке составляет 3,5%.

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