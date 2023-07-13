Московское бюро IND стало победителем конкурса на проект школы в Дубае

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Московские бюро продолжают активно участвовать в международных конкурса и продолжают побеждать, составляя достойную конкуренцию зарубежным коллегам. Концепция от IND произвела впечатление на жюри своим подходом, соответствующим принципам устойчивого развития, органично сочетающим современные элементы дизайна, экологичность и передовые технологии. Будем следить за ходом реализации проекта, архитекторам желаю удачи и новых побед