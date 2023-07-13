Добавить статью
Лого Сделано у нас
Российские проекты за рубежом

Московское бюро IND стало победителем конкурса на проект школы в Дубае

 © stroi.mos.ru

Московские бюро продолжают активно участвовать в международных конкурса и продолжают побеждать, составляя достойную конкуренцию зарубежным коллегам. Концепция от IND произвела впечатление на жюри своим подходом, соответствующим принципам устойчивого развития, органично сочетающим современные элементы дизайна, экологичность и передовые технологии. Будем следить за ходом реализации проекта, архитекторам желаю удачи и новых побед
Источник: https://stroi.mos.ru/news/innovatsi...skogho-biuro-ind-postroiat-v-dubaie

Москва, IND, архитектура
  • Nelton Nelton
    13.07.2317:27:46

    Экспорт высокотехнологичных услуг    

    #1265654
  • Нет аватара termometrix
    13.07.2318:10:14

    Шикарная школа.Архитекторы из России представили очень инновационное решение.

    #1265656
  • Аlex М Аlex М
    13.07.2323:41:39

    Выглядит круто. Надеюсь раз проект победил, то он обязательно воплотится, посмотреть бы фотки когда будет готово

    #1265679
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,