В Москве построили спортивный комплекс из стеклоблоков

Спортивный комплекс из стеклоблоков в Савёловском районе © stroi.mos.ru

Спортивный центр из стеклоблоков возвели вблизи станции метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии на севере столицы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Стеклоблоки — это функциональный и стильный строительный материал. Так, архитекторы вместе с заказчиком пошли на смелый шаг — построить из стеклоблоков целое здание, используя их в качестве несущей и ограждающей конструкций. Это уникальное здание и с точки зрения строительных технологий, и как архитектурный объект. Для реализации проекта в три этапа были проведены обширные испытания совместно со специалистами из национального исследовательского университета МГСУ», — сказал Сергей Кузнецов.

Для отделки фитнес-центра выбрали необычный материал — стеклянные кирпичи, которые в советские годы активно применяли в витражных окнах и декоре старых построек, а теперь используют, в основном, в качестве интерьерного декора.

При помощи экспериментов определили расчетные характеристики прочности — сопротивление сжатию, осевому растяжению, сдвигу, а также несущую способность кладки стен.

Горизонтальные направляющие выполнили из стали. Чтобы уменьшить их видимость, между вертикальными стойками сделали шаг более 1420 мм. Так конструкция кажется более воздушной и прозрачной.

«Это очень романтичное решение, которое вызывает у нас теплые эмоции, воспоминания. С его помощью мы хотели придать еще больше уюта этим высотным башням, создать ощущение многогранной среды, сложного визуального сюжета. Мы искали разные варианты, и на одном из эскизов нам очень понравился такой полупрозрачный блюр, который создают стеклоблоки, если из них сложить стену», — пояснил партнер и сооснователь архитектурного бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин.

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