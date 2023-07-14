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Судостроение и судоходство

На ПАО «ССК» спущен на воду несамоходный землесос «Тобол» проекта 4395

На ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» в Городце (Нижегородская область) спущен на воду несамоходный землесос «Тобол» проекта 4395.

 © morflot.gov.ru

Судно класса РКО «X О 2,0 (лед 10) А» производительностью 700 куб м/час строится по заказу ФКУ «Речводпуть» для администрации Обь-Иртышского бассейна.

 © flagman-news.ru

Землесос предназначен для разработки шаландно — рефулерным способом песчаных, илистых и песчано — гравийных грунтов, дноуглубления на акваториях и судоходных путях, намыва дамб с возможностью выдачи грунта в шаланды, а также по плавучему пульпопроводу длиной до 500 м и береговому пульпопроводу длиной до 100 м.

Справка: Главные размерения и характеристики:

Длина габаритная, м - 66,66

Ширина габаритная, м — 10,89

Высота борта Н, м - 3,65

Осадка по ГВЛ, м - 1,73

Водоизмещение при осадке 1,73 м, т — 889,00

Производительность насоса по грунту, м3/ч -700,00

Глубина разработки, м — до 10,0

Экипаж, чел. - 28

Автономность, сут. - 20.
Источник: https://morflot.gov.ru/novosti/lent...n-na-vodu-v-nizhegorodskoi-oblasti/

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Судоремонтно-судостроительная корпорация, Городец, несамоходный землесос, 4395
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