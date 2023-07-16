Новости благоустройства территорий
Музей «Океанрыбфлот» в Петропавловске-Камчатском
Парк в городе Заводоуковск Тюменской области
Пример создания популярного у жителей городского пространства с максимальным сохранением и восстановлением его природного потенциала.
Приспособление здания Присутственных мест Казанского Кремля
Здание Присутственных мест было построено в конце XVIII века и всегда выполняло преимущественно административные функции. Теперь объект стал новой креативной площадкой города, заново открыв казанский Кремль и для жителей, и для туристов.
Частный дом VILLA E с летней кухней на Камчатке
Источник: https://prorus.ru/
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