Новости благоустройства территорий

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Музей «Океанрыбфлот» в Петропавловске-Камчатском

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Парк в городе Заводоуковск Тюменской области

Пример создания популярного у жителей городского пространства с максимальным сохранением и восстановлением его природного потенциала.

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Приспособление здания Присутственных мест Казанского Кремля

Здание Присутственных мест было построено в конце XVIII века и всегда выполняло преимущественно административные функции. Теперь объект стал новой креативной площадкой города, заново открыв казанский Кремль и для жителей, и для туристов.

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Частный дом VILLA E с летней кухней на Камчатке

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