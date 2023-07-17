«Росатом» представил на «Иннопроме» металлургическую продукцию для судостроения

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ООО «Русатом МеталлТех» (дивизиональный интегратор по направлению «Металлургия» Топливной компании госкорпорации «Росатом» «ТВЭЛ») представило в рамках выставки «Иннопрома-2023» продукцию из титана и титановых сплавов для различных отраслей промышленности, включая судостроение. Подробности приводятся в сообщении госкорпорации от 13 июля.

Помимо продукции из титана были представлены никелевые электролитические и титановые порошки, порошки на основе диоксида циркония, постоянные редкоземельные магниты системы неодим-железо-бор, кабельно-проводниковую продукцию — сверхпрочные провода повышенной электропроводности из медь-ниобиевого сплава. Такая продукция востребована во всех ключевых отраслях промышленности страны от высокоскоростного железнодорожного транспорта до ветроэнергетики.

Участники выставки могли ознакомиться с возможностями Центра металлургии ГК «Росатом» — Чепецкого механического завода. На стенде госкорпорации был организован виртуальный технический тур с посещением основных цехов предприятия. Все желающие смогли ознакомиться с процессом выплавки и ковки слитков из циркония, производством оболочечных труб для топлива АЭС, увидеть многообразие освоенной продукции из титана — от судостроения до медицины. За дни выставки с единственным в своем роде производством ЧМЗ ознакомились несколько сотен гостей.