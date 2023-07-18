Порядка тысячи практикантов прошли подготовку на предприятиях «Швабе»

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех тесно сотрудничает с учебными заведениями высшего и среднего профильного образования.

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За первые шесть месяцев 2023 года на предприятиях холдинга мастерство повысили порядка тысячи студентов.

Студентам была предоставлена возможность применить теоретические знания на практике и узнать из первых рук о тонкостях работы на промышленных предприятиях. Часть выпускников после завершения обучения и стажировки получили от заводов «Швабе» предложения о трудоустройстве.

«Порядка тысячи практикантов за полгода — отличный результат. Тех студентов, которые проявили себя во время практики, показали стремление развиваться и расти в профессии, наши заводы и институты уже пригласили на работу. Холдинг заинтересован в том, чтобы на предприятия приходила талантливая молодежь, а производственная практика и целевое обучение помогают нам в привлечении кадров», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию персонала Алексей Атланов.

Реализация программы целевого набора предполагает сопровождение студентов на всех этапах обучения. Инициативу поддержали большинство предприятий холдинга. Сегодня производственные площадки «Швабе» сотрудничают с ведущими российскими учебными учреждениями: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИГАиК, РТУ МИРЭА, МГТУ «Станкин» и другими.

В общей сложности «Швабе» взаимодействует с более чем 40 вузами и колледжами. В вопросе профессионального становления и развития выпускникам помогают Красногорский завод им. С. А. Зверева, ЦКБ «Фотон», Загорский оптико-механический завод, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Московский завод «Сапфир», НПО «Государственный институт прикладной оптики», Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Новосибирский приборостроительный завод, Лыткаринский завод оптического стекла, предприятие «Германий», Государственный научный центр РФ НПО «Орион», НПО ГОИ им. С. И. Вавилова и компания «Швабе-Москва».