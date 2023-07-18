АО «Северный пресс» разработал линейку бесколлекторных синхронных электродвигателей

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АО «Северный пресс» разработана линейка серводвигателей — бесколлекторных синхронных электродвигателей с постоянными магнитами (БСЭПМ) с датчиками обратной связи. Серводвигатели предназначены для перемещения выходного вала в нужное угловое положение (в соответствии с управляющим сигналом) и автоматического активного удержания этого положения для работы исполнительных механизмов оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ), различного промышленного оборудования, приборов и рабочих механизмов.

Основная особенность серводвигателей АО «Северный пресс» заключается в том, что они разработаны и изготовлены на комплектующей базе производства РФ.

Серводвигатели могут быть использованы в:

• контрольно-измерительном оборудовании;

• токарных и фрезерных станках с ЧПУ;

• автоматических и конвейерных линиях различного назначения;

• упаковочном, текстильном и пищевом оборудовании;

• штамповочных автоматах;

• полиграфическом оборудовании;

• приводной системе координатных столов и манипуляторов;

• приводной системе медицинского оборудования;

• приводной системе машин и механизмов специального назначения: роботостроении и изделиях специального назначения.

Опытные образцы прошли все виды испытаний, получены сертификаты и патент. Конструкция серводвигателей обеспечивает степень защиты не ниже IP50 по ГОСТ14254-2015 и ГОСТ IEC 60034-5-2011. Допускается возможность выполнения серводвигателей со степенью защиты IP64 по ГОСТ14254-2015 и ГОСТ IEC 60034-5-2011.

Техническим результатом разработки является обеспечение повышения точности позиционирования углового положения вала, плавности перемещения механизмов, повышение надежности функционирования приводной системы оборудования и ремонтопригодности. Серводвигатель с обратной связью содержит синхронный двигатель, состоящий из ротора и статора со встроенными датчиками Холла и температуры, абсолютный датчик углового положения вала, вынесенный за электродвигатель и закрепленный на конце вала. Направление вращения вала серводвигателя — реверсивное.

Предусмотрена серия из 44 модификаций различных серводвигателей номинальной мощностью до 520 Вт, номинальным моментом от 0 до 25 Н*м в зависимости от требуемых характеристик потребителя к двигателю.