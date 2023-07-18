В Перми открылась новая детская поликлиника

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В Кировском районе Перми открылась новая детская поликлиника на улице Шишкина, 20а. Маленьких пациентов Закамска здесь готовы принять педиатры и почти 20 узких специалистов. Всего в новом филиале ГДП № 4 будут работать порядка 100 человек — врачи, медсестры, санитарки, администраторы.

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Площадь трехэтажного корпуса поликлиники составляет более 5 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на 350 посещений в смену. По данным краевого Минздрава, медицинскую помощь здесь смогут получать около 32 тыс. детей.

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В новом корпусе оборудован кабинет неотложной помощи, лаборатория, а также отделения медицинской реабилитации и функциональной диагностики. Также в здании открылись дневные стационары по педиатрическому и ЛОР профилю. Поликлиника укомплектована всем необходимым оборудованием. Здесь установлены современный цифровой рентген-аппарат, аппараты УЗИ и ФГС.

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