На стартовом комплексе ракеты «Ангара» на Восточном начались автономные испытания трех систем

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На стартовом комплексе ракеты-носителя «Ангара» космодрома Восточный начались автономные испытания системы гарантированного электропитания, системы хранения и выдачи сжатых газов и комплекта грузоподъемного оборудования.

В работах задействованы специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос»).

© www.roscosmos.ru

Система гарантированного электропитания предназначена для обеспечения электричеством в случае отключения основной питающей сети. Она используется, когда требуется защита от долговременных отключений электроэнергии.

Система хранения и выдачи сжатых газов предназначена для обеспечения азотом и гелием, необходимыми для проведения технологических операций систем стартового комплекса и пусков ракет «Ангара». Испытания на системе пройдут в два этапа.

Также на стартовом комплексе ракеты «Ангара» проходят автономные испытания комплекта грузоподъемного оборудования, являющегося составной частью кабель-заправочной башни. Он предназначен для подъема и перемещения технологического оборудования на всех уровнях башни. Грузоподъемность «стрелы» достигает трех тонн.

Стартовый комплекс ракеты «Ангара» продолжает подготовку к началу комплексных испытаний систем с использованием электрозаправочного макета «Ангара-НЖ». Вывоз макета на стартовый комплекс для совместных испытаний и аттестации комплекса запланирован на конец года.

© www.roscosmos.ru