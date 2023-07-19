АО «Далур» перешло к цифровому управлению добычным комплексом

На Восточной залежи Хохловского месторождения (Шумихинский район) введен в эксплуатацию комплекс цифровых инструментов.

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Он помогает автономно поддерживать оптимальный режим добычи, осуществлять мониторинг производственных операций и обеспечивать безопасную работу персонала.

Проекты внедрения цифровых инструментов вошли в программу цифровизации Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Инновационная интеллектуальная технология управления отработкой месторождений урана «Умный полигон скважинного подземного выщелачивания (СПВ)» создана специалистами Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» совместно с учеными из Северского технологического института НИЯУ «МИФИ». Система позволяет сокращать сроки отработки и повышать экономическую эффективность добычи. На каждой скважине установлены датчики расхода, датчики уровня, датчики саморегулирующей запорной арматуры. Насосы откачных скважин также удаленно контролируются системой. Вся информация, поступающая с датчиков, автоматически обрабатывается, на основе анализа система сама рассчитывает и поддерживает оптимальный способ добычи металла.

«Цифровые инструменты „Умного полигона СПВ“ помогают нам осуществлять прогноз, мониторинг, анализ, расчет оптимальных режимов добычи, снижая расход реагентов. Система сокращает сроки реагирования на внештатные ситуации, помогает своевременно выполнять ремонтно-восстановительные работы. В комплексе это позволяет сократить срок эксплуатации месторождения, то есть за меньшее время добыть больше металла. При этом существенно повышается доля извлечения урана из недр. Естественно, снижаются затраты на обслуживание добычного комплекса. Теперь мы „в автомате“ поддерживаем гидрогеологический баланс движения растворов, а оператор в диспетчерской имеет доступ к любой геотехнологической информации по залежи и возможность оперативно принимать ключевые решения по поддержанию работоспособности оборудования добычного комплекса», — говорит генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

В состав комплекса цифровых инструментов входит также модуль виртуальной реальности. Он включает шлем виртуальной реальности, контроллеры-манипуляторы для рук и уникальное программное обеспечение с цифровым двойником отрабатываемой залежи. С его помощью, не покидая рабочего места, можно за считанные секунды оказаться под землей — внутри продуктивного горизонта. Оператор не только видит в трехмерном изображении расположение рудных тел и фильтров скважин, но и может визуализировать строение пластов и даже перемещаться между ними. На все скважины нанесены QR-коды. Всю необходимую информацию оператор может получить, находясь не в диспетчерской, а прямо на полигоне, считав ее на специальный планшет. Это необходимо, например, при проведении ремонтно-восстановительных работ или при сбоях связи. В состав комплекса также вошли модули видеомониторинга, видеоаналитики и программно-аппаратный комплекс мониторинга безопасной работы персонала «Умные каски».

«Благодаря внедрению цифровых инструментов „Умного полигона СПВ“ мы не просто сокращаем затраты на добычу, а, по сути, переходим к новой культуре управления добычным комплексом, в основе которой лежат уникальные отечественные технологии управления данными», — объясняет директор по цифровизации Горнорудного дивизиона «Росатома» Роман Рудин.

Реализация проектов цифровизации добычи скважинно-подземного выщелачивания позволяет повысить экономическую эффективность добычи за счет повышения содержания урана в продуктивных растворах на 3-5%, а также снизить вероятность аварийных ситуаций и отказов насосного оборудования до 20%.

Справка:

АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ), ведет промышленную эксплуатацию и разработку месторождений Зауральского ураново-рудного района в Курганской области (Далматовское, Хохловское и Добровольное). Используемый на предприятии метод извлечения урана способом СПВ является наиболее экологически чистым. Замкнутый процесс добычи минимизирует воздействие на окружающую среду, позволяет избежать изменений земной поверхности, образования отвалов и хвостохранилищ. С 2017 года предприятие также ведет попутную добычу скандия, производя около 10% мирового объема этого редкоземельного металла. АО «Далур» по итогам 2022 года было признано лучшим предприятием Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе.