Росатом и администрация Курчатова расширили проект «Умный город»

Администрация Курской области, администрация г. Курчатова и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») расширили функционал платформы «Умный Курчатов».

В рамках четвертого этапа развития, где особое внимание направлено на энергоэффективность муниципального сектора, расширен функционал цифровых сервисов. Кроме того, в проект интегрированы новые объекты городской инфраструктуры.

Теперь платформа «Умный Курчатов» включает в себя 34 обновленных программных модуля, в которые входят блоки инноваций для городской среды, умного транспорта, цифрового ЖКХ и другие. Проект призван повысить эффективность управления городом, оптимизировать потребление энергоресурсов и в итоге сделать более комфортной жизнь горожан. Развитие «Умного города» проходит в рамках реализации двух национальных проектов: «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».

Решение представляет собой единый программно-аппаратный комплекс с различными цифровыми сервисами для жителей, муниципалитета и бизнеса. Это набор инфраструктуры и модулей, объединенных общим веб-ресурсом. Базируется «Умный Курчатов» на интеграционной цифровой платформе, разработанной РИР. Это полностью российская разработка, учитывающая требования к безопасности и импортозамещению. Работы по проекту проводит АО «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в контур управления РИР).

На данном этапе продолжила развитие система контроля потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями города. Дополнительно девять учреждений города (гимназии, школы, лицей) оснащены оборудованием для автоматической передачи показаний приборов учета ресурсов. Информация передается посредством запущенной в 2021 году городской сети передачи данных LoRaWAN. Данные о потребляемых ресурсах передаются на платформу «Умный Курчатов», где представлена актуальная оперативная и аналитическая информация по объектам, оборудованным «умными» приборами учета электро/теплоэнергии/водоснабжения.

Интерфейс и все модули платформы «Умный Курчатов» обновлены до версии 2.0 с расширением функционала ранее внедренных модулей и добавлением новых. При обновлении платформы команда разработки РИР осуществила миграцию накопленных данных. Обновленная версия предполагает не только редизайн с удовлетворением современных требований к веб-продуктам, но и применение современных технологий при написании кода.

Расширен функционал модуля мониторинга служебного транспорта. Теперь администрация может контролировать работу коммунальной уборочной техники, отслеживать эффективность и соответствие планам механизированных уборочных работ. Для этого осуществляется интеграция с информационной системой АО «РЦНУ по Курской области», позволяющая получать данные о перемещениях транспортных средств.

Улучшить облик города совместными усилиями призван новый функционал сервиса «Уборка города». В публичной части модуля активный житель может теперь инициировать мероприятия, например, по уборке территорий (субботники). Со своей стороны, муниципалитет осуществит необходимую поддержку, предоставив инструменты, технику и т. п.

«Проект „Умный город“ отличается тем, что после внедрения работа по нему только начинается, а ни в коем случае не заканчивается. Мы хотим, чтобы жители и гости города имели под рукой современный цифровой инструмент для решения вопросов из разных сфер жизни. Поэтому совместно с Росатомом мы продолжаем развивать проект „Умный город“. Его важнейшая задача — повышение безопасности и качества жизни наших горожан с помощью технологий. Платформа позволяет администрации оперативно реагировать на запросы, вовлекает жителей и представителей бизнеса в диалог», — комментирует глава Курчатова Игорь Корпунков.

«Цель нашей совместной работы в реализации проектов „Умный город“ — улучшить взаимодействие между муниципалитетом, жителями и бизнесом. Любые цифровые технологии создаются прежде всего для людей, для улучшения качества жизни. Это происходит не сразу, а шаг за шагом. Очередной шаг мы сделали в Курчатове. Это один из ключевых городов атомной отрасли, и мы хотим, чтобы наши сервисы были надежными помощниками для развития города», — отметила Ксения Сухотина, генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения».

Справка:

АО «Русатом Инфраструктурные решения» — дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,3 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина.

Программно-аппаратный комплекс «Умный Курчатов» внедряется с 2020 года, регулярно получает высокие оценки со стороны экспертного сообщества. Так, 3 октября 2022 года администрация муниципалитета удостоилась награды II Национального конкурса IT-решений «ПРОФ-IT. Инновация». Технологически «Умный город» Росатома представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. Это набор высокотехнологического оборудования и программных модулей, объединенных общим веб-ресурсом. Часть из них закрытые (для служебного использования), часть предназначена для общественного использования: информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации между пользователями, представителями администрации города, бизнеса и ведомств.

«Умный город» Росатома может быть тиражирован в пределах муниципальных округов, регионов или всей страны. «Платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. Интеграционная часть позволяет бесшовно получать и передавать информацию между системами. Это позволяет в автоматическом режиме в короткие сроки разворачивать модули, сократив время на инсталляцию, тиражирование и наполнение системы первичными данными.