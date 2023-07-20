Разработали систему автоматизированного управления судовыми двигателями типа М500

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Звездообразный судовой дизель М500 — сердце боевых кораблей ВМФ. Эти двигатели работают на малых ракетных и малых противолодочных кораблях, на тральщиках, на пограничных и таможенных — это суда флота силовых ведомств — Минобороны и погранслужбы ФСБ.

Кингисеппским машиностроительным заводом была разработана система автоматизированного управления судовыми двигателями типа М500. Полностью автоматическое управление двигателем, введение дополнительных функций, которые позволяют предотвратить аварийные ситуации при работе двигателя.

В этом видео:

00:00 звездообразный судовой двигатель

00:30 автоматизация М500

01:35 отечественный контроллер

01:55 разработки инженеров КМЗ

02:50 кто решит проблемы в сфере дизелестроения

04:12 работа клапанов

05:45 отдел по автоматизации расширяется