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Разработали систему автоматизированного управления судовыми двигателями типа М500

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/xW2YsxuFt5Q

Звездообразный судовой дизель М500 — сердце боевых кораблей ВМФ. Эти двигатели работают на малых ракетных и малых противолодочных кораблях, на тральщиках, на пограничных и таможенных — это суда флота силовых ведомств — Минобороны и погранслужбы ФСБ.

Кингисеппским машиностроительным заводом была разработана система автоматизированного управления судовыми двигателями типа М500. Полностью автоматическое управление двигателем, введение дополнительных функций, которые позволяют предотвратить аварийные ситуации при работе двигателя.

В этом видео:

00:00 звездообразный судовой двигатель

00:30 автоматизация М500

01:35 отечественный контроллер

01:55 разработки инженеров КМЗ

02:50 кто решит проблемы в сфере дизелестроения

04:12 работа клапанов

05:45 отдел по автоматизации расширяется
Источник: https://youtube.com/@kmz_1

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  • Нет аватара Argonaft
    20.07.2315:24:50

    Отлично, теперь мотористу не придётся играть на пульте как на Органе или ткацком станке.

    И, я так понимаю, теперь у нас 2 площадки, на которых выпускают этот дизель?

    Отредактировано: Argonaft~15:27 20.07.23
    #1265905
  • Нет аватара exVHM.ru
    20.07.2318:42:18

    А есть планы заменять дизели серии М500 на что-то более современное, ремонтопригодное, ресурсное?

    Отредактировано: exVHM.ru~18:54 20.07.23
    #1265922
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