Разработали систему автоматизированного управления судовыми двигателями типа М500
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Звездообразный судовой дизель М500 — сердце боевых кораблей ВМФ. Эти двигатели работают на малых ракетных и малых противолодочных кораблях, на тральщиках, на пограничных и таможенных — это суда флота силовых ведомств — Минобороны и погранслужбы ФСБ.
Кингисеппским машиностроительным заводом была разработана система автоматизированного управления судовыми двигателями типа М500. Полностью автоматическое управление двигателем, введение дополнительных функций, которые позволяют предотвратить аварийные ситуации при работе двигателя.
В этом видео:
00:00 звездообразный судовой двигатель
00:30 автоматизация М500
01:35 отечественный контроллер
01:55 разработки инженеров КМЗ
02:50 кто решит проблемы в сфере дизелестроения
04:12 работа клапанов
05:45 отдел по автоматизации расширяется
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