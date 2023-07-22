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Производство

«Кавказцемент» запустил третью производственную линию

 © mashnews.ru

АО «Кавказцемент» запустило третью технологическую линию для удовлетворения резко возросшего спроса. Спрос на цемент в Карачаево-Черкесии в июне вырос более чем в 2 раза.

По итогам первого полугодия 2023 года завод перевыполнил план по производству и отгрузке цемента почти на 45%.

«Предприятие полностью закрывает потребности региона в цементе. В прошлом году мы отгрузили порядка 1,9 млн тонн цемента, перевыполнив план на 30%. Сейчас средняя загрузка предприятия составляет порядка 80%, и мы готовы нарастить объёмы и бесперебойно поставлять продукцию, если будет устойчиво расти потребление», — заявил Владимир Сокольцев, гендиректор АО «Кавказцемент», чьи слова приводятся в сообщении.

ОАО «Кавказцемент» — цементный завод, работающий по мокрому способу производства цемента. Проектная мощность — 2600 тыс. тонн в год. Чистая прибыль завода в 2020 году превысила 682 млн рублей. Сырьевой базой предприятия служит Усть-Джегутинское месторождение известняков и глин в Карачаево-Черкесии.
Источник: https://mashnews.ru/kavkazczement-z...lnuyu-proizvodstvennuyu-liniyu.html

производство стройматериалов, Карачаево-Черкесия
  • Нет аватара Spoonout
    23.07.2307:23:27

    Спрос на цемент очень часто используют как маркер рыночной активности.

    Если спрос вырос в 2 раза, рыночная активность должна бить все рекорды.

    #1265991
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