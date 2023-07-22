Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в первом полугодии 2023 года
В январе — июне 2023 года российские компании увеличили перевозки пассажиров на 18% (до 47,5 млн человек) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было перевезено чуть более 40 млн человек.
Цель авиаперевозчиков — перевезти более 100 млн пассажиров за этот год.
Спрос на авиаперевозки в России продолжает расти.
Сейчас российские авиаперевозчики используют 1 166 самолётов, более 90 из них — дальнемагистральные. Авиакомпании России осуществляют прямые рейсы в 24 страны.
«Благодаря росту международного трафика, в этом году мы планируем перевезти около 20 миллионов пассажиров на международных воздушных линиях. Таким образом, пассажиропоток на международных перевозках увеличится на 12% по сравнению с прошлым годом», — рассказали в Министерстве транспорта.
В 2023 году на субсидирование авиаотрасли будет направлено 58 млрд рублей. В 2022-м авиаотрасль получила 174 млрд рублей субсидий.
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23.07.2312:21:15