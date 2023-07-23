Лоцманы Мурманского филиала выполнили проводку буксируемой самоподъемной плавучей буровой установки
Лоцманской службой Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 19 июля 2023 года успешно осуществлена лоцманская проводка буксируемой самоподъемной плавучей буровой установки «Арктическая» (флаг Россия).
Лоцманскую операцию осуществили лоцманы Мурманского филиала Андрей Лысов, Владлен Альперо и Геннадий Кузнецов.
С помощью трех портовых буксиров буровую установку отвели от причала на рейд морского порта Мурманск, где удерживали до подключения основных буксирных линий с двумя мощными морскими буксирами.
После подключения основных буксирных линий СПБУ «Арктическая» отбуксирована на выход из Кольского залива для дальнейшего следования к месту разведочного бурения в Карском море.
Продолжительность всех операций составила более 8 часов. Во время следования буксирного ордера в Кольском заливе был объявлен сигнал «Особая осторожность».
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