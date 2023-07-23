На Московском НПЗ запущен терминал железнодорожной отгрузки топлива
На столичном НПЗ завершено строительство автоматизированного ж/д терминала. Он повысит эффективность отгрузки топлива. Комплекс будет наполнять более 100 вагонов в сутки.
«Терминал оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, которые в три раза повысят показатели экологической эффективности и обеспечат герметичную отгрузку топлива», — сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Установка оборудована устройством улавливания паров. Оно возвращает пары в производство и исключает выброс в атмосферу.
«При строительстве новых современных установок мы применяем технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и максимальное обеспечение промышленной безопасности», — подчеркнул гендиректор предприятия Виталий Зубер.
На прилегающих к НПЗ жилых территориях установлены станции контроля загрязнения воздуха. Данные круглосуточно передаются в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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