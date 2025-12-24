Специалисты комплекса городского хозяйства наладили в Москве серийный выпуск канализационно-насосных станций (КНС), которые являются частью комплкса очистки сточных вод.

«Канализационно-насосные станции — важный элемент системы водоотведения, они отвечают за сбор сточных вод и перекачку их на очистные сооружения. В рамках программы импортозамещения запустили собственное производство канализационно-насосных станций колодезного типа, их можно оперативно смонтировать на небольшой площади или участках со сложной геологией», — рассказали в Администрации города.

Проект был реализован в сжатые сроки — от разработки и получения технических условий до выпуска первых единиц продукции прошло менее полугода. В настоящее время запущен полный производственный цикл на базе площадки акционерного общества «Мосводоканал».

Сегодня предприятие может выпускать канализационно-насосные станции различной производительности — 300, 500 и 1 тысяча кубометров воды в сутки. Вся продукция сертифицирована и изготовлена с учетом современных стандартов. Корпуса станций выполняются из армированного стеклопластика, что позволяет им работать в различных климатических условиях. Новое оборудование уже успешно функционирует на различных социально значимых объектах. Одна такая канализационно-насосная станция смонтирована в Донецке в рамках программы восстановления инфраструктуры города.