В Тамбовской области запустили элеваторный комплекс мощностью 90 тыс. тонн
Новый элеваторный комплекс мощностью более 90 тыс. тонн в год открыли в Моршанском районе Тамбовской области. Инвестиции в проект составили 675 млн рублей.
Новый элеватор построен на месте старого за 2 года.
С вводом в строй элеваторного комплекса в Моршанском муниципальном округе общие мощности хранения инвестора — Группы «Агроинвест» в Тамбовской области достигли более 200 тысяч тонн. Практически каждая десятая тонна тамбовского зерна хранится здесь.
8 июля дан старт уборочной кампании в области. Первыми ее начали хлеборобы Мучкапского, Петровского и Уваровского муниципальных округов.
https://www.tam...syach-tonn.html
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