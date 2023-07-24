В Тамбовской области запустили элеваторный комплекс мощностью 90 тыс. тонн

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Новый элеваторный комплекс мощностью более 90 тыс. тонн в год открыли в Моршанском районе Тамбовской области. Инвестиции в проект составили 675 млн рублей.

Новый элеватор построен на месте старого за 2 года.

С вводом в строй элеваторного комплекса в Моршанском муниципальном округе общие мощности хранения инвестора — Группы «Агроинвест» в Тамбовской области достигли более 200 тысяч тонн. Практически каждая десятая тонна тамбовского зерна хранится здесь.

8 июля дан старт уборочной кампании в области. Первыми ее начали хлеборобы Мучкапского, Петровского и Уваровского муниципальных округов.

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