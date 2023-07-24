Состоялось открытие кластера «Образовательный (Управленческий)» ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы»

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В мероприятии приняли участие ученые — координаторы кластеров Долины МГУ, резиденты и представители молодежных студенческих отрядов МГУ, которые были задействованы в строительстве кластера.

Кластер «Образовательный» открылся для резидентов, которые начнут осваивать территорию и вести научно-технологическую деятельность непосредственно на площадках ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

На открытии также были представители компаний резидентов, такие как: ООО «НПО Промпат», ООО НПФ «Покард», ООО «Адвилабс-Рус», ООО «Издательский дом «Методист», ООО «Платформа Сейлз Чейн», ООО «Русдронопорт», ООО «Неоскан» рассказали о своих технологиях/продуктах реализуемых на территории ИНТЦ.

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Одними из первых разработок вниманию ректора были представлены медицинская установка компании ООО «Мониторинг физического состояния» и промышленный вентилятор компании «НПО Промпат».

Также гости смогли увидеть территорию Долины с 16 этажа здания. В зале научно-технологического совета ректор рассказал про Долину.

В завершении мероприятия В.А. Садовничий официально объявил об открытии Образовательного (управленческого) кластера, в котором уже работают резиденты.

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К 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие Московского университета — ведущего университета страны, на его новой территории появится полноценная инновационная экосистема мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технологических проектах.

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В ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» разместятся успешные стартапы, технологические компании и научно-исследовательские подразделения корпораций.

Каждая из научно-технологических компаний, приходящих в ИНТЦ, имеет сильную научную базу, а также готовый бизнес-проект, который направлен на долгосрочную коммерциализацию результатов деятельности.

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