В России строится первый инновационный центр по исследованию спортивного питания

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В июле при поддержке Группы компаний «СОЮЗСНАБ» началось строительство инновационного центра по исследованию спортивного питания «Tobepro» бренда «Иван-поле». Это первый в России проект на базе компании, разрабатывающей продукты для приверженцев здорового образа жизни.

В рамках исследования на территории ГК «СОЮЗСНАБ» будет построен научно-исследовательский центр, оснащенный современными лабораториями и спортивным оборудованием. Участниками проекта станут добровольцы, сотрудники компании.

Испытуемые будут тренироваться и питаться по заранее разработанной программе. Для этого профессиональные нутрициологи подберут подходящий рацион из продуктов спортивного питания «Tobepro». Главным фактором станет стартовый уровень подготовки каждой контрольной группы.

Для повышения качества исследования с участниками будут работать врачи и тренеры — тщательно отобранные люди с большим опытом и множеством успешных кейсов.

За ежедневным мониторингом изменений показателей тела контрольных групп можно будет следить в онлайн-режиме на официальном сайте проекта. Там же появятся и результаты. В рамках совместной работы эксперты разработают линейку спортивного питания и для профессиональных спортсменов с наилучшим соотношением ингредиентов.

Первое в России публичное исследование спортивного питания станет важным этапом открытого диалога производителей и потребителей. ГК «СОЮЗСНАБ» вместе с собственным брендом «Иван-поле» научным путём докажут высокое качество своей продукции и её эффективность.