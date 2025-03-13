Клинические испытания подтвердили эффективность пробиотика в снижении послеоперационных осложнений

Международная группа ученых подтвердила эффективность пробиотического комплекса Gastroauxilium+, разработанного научным центром холдинга «СОЮЗСНАБ». Клинические испытания, проведенные на базе Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, показали, что специализированное энтеральное питание с пробиотиком значительно снижает частоту желудочно-кишечных осложнений у тяжелых послеоперационных пациентов и ускоряет их восстановление.

В исследовании, продолжавшемся 24 недели, приняли участие 50 пациентов. Результаты показали, что в группе, получавшей стандартное питание, у 80% пациентов возникали осложнения в виде кишечного расстройства, тогда как в группе, получавшей Gastroauxilium+, этот показатель снизился до 6,6%. У пациентов, принимавших питание с пробиотиками, восстановление моторики кишечника ускорилось в среднем на 0,6 дня по сравнению с контрольной группой, а время использования зонда сократилось на 1 сутки, что способствовало более быстрой реабилитации.

Пробиотический комплекс Gastroauxilium+ включает штаммы Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus reuteri, известные своим положительным влиянием на кишечную микрофлору и защиту слизистой оболочки. Безопасность пробиотика была подтверждена доклиническими испытаниями в Федеральном научном центре ВИЭВ РАН.

Клинические исследования проводились под руководством ученых Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, испытания проходили на базе Энгельсской городской клинической больницы № 1, а методологическая поддержка по разработке функционального питания была обеспечена Jiangsu JITRI Future Food Technology Research Institute (Китай).

Результаты исследования подчеркивают важность использования пробиотиков в составе энтерального питания для снижения риска осложнений, ускорения выздоровления и повышения качества лечения послеоперационных пациентов. Эти данные создают основу для дальнейшего внедрения Gastroauxilium+ в клиническую практику и разработки новых решений в области нутриционной поддержки.

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