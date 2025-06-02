ГК «СОЮЗСНАБ» приступила к тестированию отечественного рекомбинантного химозина для производства сыров

Результаты исследования открывают перспективы импортозамещения ключевого компонента в сыроделии

НИЦ ППиФ «СОЮЗСНАБ» реализует проект тестирования собственных образцов рекомбинантного химозина — фермента, критически важного для производства сыров. Испытания сфокусированы на применении фермента при изготовлении сыров с низкой температурой второго нагревания, составляющих значительную долю российского сырного рынка.

В настоящее время российские производители используют импортные препараты химозина, что создает риски для технологической независимости отрасли.

«Наше исследование направлено на всестороннюю оценку собственных образцов рекомбинантного химозина в реальных производственных условиях. Мы проводим комплексное тестирование, охватывающее все аспекты применения фермента — от определения его активности до оценки свойств готовых сыров», — комментирует Русанова Елена Петровна, руководитель НИЦ ППиФ «СОЮЗСНАБ».

Для обеспечения научной достоверности результатов учеными были выполнены экспериментальные выработки сыра с использованием тестируемых образцов химозина на основе верблюжьих и бычьих ферментов. Для достижения наилучшего результата тестируются как монокомпоненты, так и их сочетания в различных пропорциях. Проведена статистическая обработка результатов анализа активности образцов и систематизация параметров технологических карт. Ключевым этапом исследования стала сравнительная дегустация получаемых сыров на 30-е, 60-е и 90-е сутки созревания в сопоставлении с сырами, произведенными с применением коммерческих импортных препаратов химозина.

Методология исследования основана на современных научных подходах и стандартизированных протоколах. Для установления чистоты и фракционного состава опытных образцов рекомбинантного химозина специалисты использовали систему ДСН-ПААГ электрофореза. Проверка молокосвертывающей активности проводилась согласно стандартной методике по ГОСТ ISO 11815-2015, что обеспечивает объективность и сопоставимость полученных данных с международными требованиями.

«Предварительные результаты тестирования демонстрируют, что образцы рекомбинантного химозина способны обеспечить качество сыров, соответствующее высоким стандартам рынка. Это открывает значительные перспективы для развития импортозамещения в необходимом сегменте ингредиентов для сыроделия», — комментирует Русанова Елена Петровна, руководитель НИЦ ППиФ «СОЮЗСНАБ».

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