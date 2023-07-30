В СПК «Малахово» Тульской области открыли новый телятник на 300 голов

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24 июля в ООО СПК «Малахово», расположенном в Заокском районе, открылся современный телятник для выращивания телят до 3 месячного возраста на 300 голов.

Телята после рождения будут попадать в специальный бокс для обсушки, осмотра ветеринарным врачом и присвоения индивидуального номера. Далее их переведут в индивидуальный бокс в новый телятник. В течение 21 дня малышей будут кормить молоком через специальную каучуковую соску, имитирующую вымя матери.

Такая выпойка приближена к природной по принципу: один теленок — одна соска. Затем пройдет группировка телят в группы по 10 голов, и они перейдут на групповое выпаивание молоком. Ежедневно телятам будет досыпаться свежая подстилка. В комплексе предусмотрен круглосуточный доступ к свежей питьевой воде и предстартерному комбикорму.

По информации руководителя группы компаний «Континентал Технолоджис» Сергея Блюма, данная технология максимально приближена к природному содержанию животных. Она позволяет выращивать более выносливых и рослых представителей породы по сравнению с обычной технологией. Телятник в СПК «Малахово» оборудован светопропускающей крышей для обеспечения максимальной продолжительности светового дня и автоматизированной системой микроклимата, позволяющей обеспечивать приток свежего воздуха и охлаждение животных в жаркую погоду.