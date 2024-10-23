ООО «Юлдош» открыло роботизированную ферму на 150 голов в Удмуртии

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18 октября в д. Нижние Юри Молопургинского района Удмуртии открыта роботизированная ферма на 150 голов в ООО «Юлдош».

На ферме есть всё для комфортной жизни обитателей: установки доения, транспортер, стойловое оборудование, система вентиляции, резиновое напольное покрытие, автономные щетки-чесалки. В планах через 5 лет рядом открыть ещё 1 ферму на 150 голов.

Сельхозпредприятие стабильно наращивает объёмы производства продукции. Так, с 2020 по 2023 год валовое производство молока увеличилось на 15%, удой от одной коровы также вырос на 22%, и в 2023 году составил 8219 кг.

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