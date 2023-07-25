Ижевский механический завод изготовил первую партию пистолета «Удав»

АО «Ижевский механический завод» завершило изготовление первой партии 9-мм самозарядного пистолета 6П72 «Удав» и приступает к квалификационным испытаниям изделия.

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ИМЗ провел технологическую подготовку производства и выпустил первую партию пистолета «Удав» разработки ЦНИИточмаш.

Установочная партия пистолетов пройдет полный цикл испытаний в затрудненных условиях эксплуатации, включая стрельбу при температуре +50 и -50 ˚С, в условиях запыления и дождевания. Предстоит подтвердить ресурс, надежность и безопасность пистолетов в соответствие с требованиями конструкторской документации и военных стандартов.

Оценку результатов квалификационных испытаний будет осуществлять комиссия с участием представителей заказчика, специалистов АО «ЦНИИточмаш» (разработчика изделий) и АО «Ижевский механический завод».

«Постановка на производство нового пистолета 6П72 „Удав“ — это знаковое событие для предприятия, − отметил временный управляющий директор Ижевского механического завода Валентин Каргин. − Завод осваивал его в напряженных условиях, работая в три смены, параллельно ставя на производство и другие новинки. Выражаю признательность всему коллективу, благодаря которому ИМЗ готов к серийному производству нового пистолета для нашей армии, что, уверен, подтвердят квалификационные испытания первой партии. Наш следующий шаг — выйти на серийное производство до конца 2023 года и обеспечить его 100-процентное качество».

Справка:

9-мм самозарядный пистолет 6П72 разработан ЦНИИточмаш в рамках ОКР «Удав», успешно прошел государственные испытания в 2018 году. Пистолет разработан под патрон повышенной мощности 9×21 мм для поражения противника, в том числе защищенного бронежилетом. Он имеет универсальную планку Пикатинни для крепления целеуказателя или фонаря, магазин вместимостью 18 патронов, а в специальной комплектации предусмотрена возможность установки прибора бесшумной стрельбы. Эргономика пистолета адаптирована для комфортного использования как правшой, так и левшой. Пистолет передан для освоения серийного производства на Ижевский механический завод в конце 2022 года. ЦНИИточмаш, как разработчик изделия, осуществляет авторский надзор.