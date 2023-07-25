Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по химии
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«В Цюрихе подвели итоги 55-й Международной химической олимпиады, в которой в очном формате участвовали российские школьники. Ребята получили четыре медали: три золотых и одну серебряную», — говорится в сообщении.
Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. Программа олимпиады включала теоретический и практический туры. Российская команда была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии, пояснили в министерстве.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/18351649
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