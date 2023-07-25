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Образование

Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по химии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«В Цюрихе подвели итоги 55-й Международной химической олимпиады, в которой в очном формате участвовали российские школьники. Ребята получили четыре медали: три золотых и одну серебряную», — говорится в сообщении.

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. Программа олимпиады включала теоретический и практический туры. Российская команда была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии, пояснили в министерстве.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/18351649

олимпиада, образование, химия
  • Нет аватара termometrix
    25.07.2310:51:26

    Молодцы!Поздравляю школьников, преподавателей и тренеров! Гордость России!

    #1266057
  • Нет аватара srozmirovich
    25.07.2312:48:10

    Парни — молодцы!    

    Но судя по вчерашнему сюжету по ТВ ( https://yandex....mpiada_po_himii ) им там не дали даже российскими флажками помахать на церемонии. Кто-нибудь в курсе: на этих международных олимпиадах для школьников нашим участникам тоже запрещают объявлять, что они из России и использовать российские флаги?

    Отредактировано: srozmirovich~12:56 25.07.23
    #1266065
    • Нет аватара termometrix
      25.07.2312:58:36

      Западные уроды запрещают нашим участникам использовать российские флаги.С учетом того, что офшор Швейцария — враждебная нам страна и проститутка США и международного финансового капитала.

      Отредактировано: termometrix~13:02 25.07.23
      #1266067
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