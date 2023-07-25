Плавучая платформа ОГТ построена российскими строителями за рекордные сроки

Платформа строилась в жестких условиях арктического заполярья © Фото из открытых источников

Мы уже писали о том, что в поселке Белокаменка Мурманской области состоялась церемония отправки готовой первой технологической линии «Арктик СПГ-2» к месту будущей установки — на месторождение Утреннее на полуострове Гыдан.

Стали известны подробности строительства платформы и её инфраструктуры, а также её параметры, не имеющие аналогов в мире.

Платформа ОГТ представляет собой огромный железобетонное основание — «фундамент» высотой около 30 метров и весом около 460 тысяч тонн. Это уникальное сооружение удерживается на морском дне за счет собственного веса и связей нижней части с подводным грунтом. На этой платформе устанавливается сам завод, состоящий из 14 модулей, в которых будут производиться все операции по сжижению газа. Уникальность проекта заключается в плавучих основаниях гравитационного типа. Также ОГТ будут служить резервуарами для хранения СПГ и газового конденсата.

На месте строительства возведены цеха, позволяющие строить новые аналогичные платформы © Фото из открытых источников

В реализации этого крупного проекта принимал участие «Трест Коксохиммонтаж». Cотрудники КХМ за 25 месяцев выполнили работы по проектированию и возведению сооружений комплекса по изготовлению и АКЗ трубных узлов, использующихся при укрупнении модулей, а также цех по изготовлению воздуховодов. Общая площадь застройки, включая подъездные автомобильные дороги составила около 281 000 кв метров.

Генеральный директор «Треста Коксохиммонтаж» Сергей Фуфаев отметил, что уникальная платформа и сопутствующий комплекс сооружений относятся к строительным объектам высшей категории сложности. «Сложной была и доставка строительной техники с помощью морского и железнодорожного транспорта, при том, что вес отдельных машин превышал 50 тонн». За время строительства смонтировано 6 650 тонн металлоконструкций, забетонировано более 23 000 кубометров, проложено 530 км метров кабельной продукции. В пик строительства на площадке было более 1500 специалистов, включая инженеров и строителей Мурманской области.

До сих пор самым крупным плавучим заводом производства СПГ являлся Prelude FLNG.