Из Мурманской области на Гыдан отправлена первая линия завода «Арктик СПГ 2»

Арктик СПГ 2 © sudostroenie.info

20 июля в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области прошла церемония отправки первой технологической линии завода «Арктик СПГ 2». Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Производственная линия будет отбуксирована к месторождению Утреннее на Гыданском полуострове в Карском море по Северному морскому пути (СМП). Оборудование для производства СПГ расположено на основании гравитационного типа. Общий вес конструкции превышает 600 тыс. тонн.

Ранее стало известно, что прибытие первой линии по производству СПГ на Гыдан ожидается в августе 2023 года.

Напомним, проектная мощность завода «Арктик СПГ 2» из трех технологических линий составляет 19,8 млн тонн СПГ в год и до 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Основным акционером проекта является компания «Новатэк».