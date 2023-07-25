Новый корпус детского сада в Левенцовском Ростовской области уже принял юных воспитанников

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Новый корпус детского сада в Левенцовском микрорайоне донской столицы принял 140 воспитанников.

В просторных игровых помещениях нас встретили счастливые дошкольники, которые с интересом и пользой проводили время. Опробовали ребята уже и бассейн, и музыкальный зал. Физкультурный зал оборудован скалодромом. Это увлекательный спортивный комплекс, способствующий развитию координации движений ребенка. Дети продемонстрировали свои умения. Также в детском саду оборудованы кабинеты психолога и логопеда. На территории размещена спортплощадка, на которой ребята могут развиваться физически. Здесь же будут проходить соревнования и спортивные игры. В учреждении созданы условия для познавательной деятельности детей, творческого и интеллектуального развития.

Так, в биолаборатории воспитанники при помощи наглядных экспериментов узнают, как растут растения и почему для них важны свет и вода. В гончарной мастерской у детей развивают навыки прикладного искусства, умение работать с природными материалами. В легостудии и мульстудии юные ростовчане самостоятельно могут создавать уникальные, оригинальные конструкции, мультипликационные фильмы. Это позволит развивать познавательные способности, логическое мышление, инженерно-технические навыки.