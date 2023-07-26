На Окской судоверфи спущен на воду буксир-спасатель проекта NЕ025 для Морспасслужбы

На АО «Окская судоверфь» состоялась торжественная церемония спуска на воду буксира-спасателя проекта NЕ025 «Узон», строящегося для нужд Морской спасательной службы.

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Всего по контракту нижегородские судостроители сдадут морским спасателям пять судов данного проекта.

Строительство серии буксирно-спасательных судов проекта NE025 ведется в рамках реализации плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» нацпроекта Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ).

Крестной мамой буксира-спасателя стала начальник бюро планирования АО «Окская судоверфь» Ирина Вострухова.ФГБУ «Морспасслужба» впервые исполняет функции государственного заказчика судов, которые будет эксплуатировать в дальнейшем.

Два судна будут приписаны к порту Мурманск, два — к порту Петропавловск-Камчатский и еще одно к порту Архангельск. На данный момент на воду спущено четыре буксира-спасателя. В декабре прошлого года был спущен «Тиман», в мае и июне этого года — «Тепсей» и «Печак». Достройка и наладка судового оборудования проходят на плаву у причальной стенки завода.Проект NE025 разработан АО «Нордик Инжиниринг».

Буксир предназначен для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятия знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, заводки и подъема якорей, перевозки грузов на рабочей палубе, обеспечения работы дноуглубительного флота, обеспечения гидротехнических работ, доставки и развертывания средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно, оказания помощи в тушении пожаров. К преимуществам проекта относится оптимизация конструкторских решений. Применено преобладающее наполнение отечественным оборудованием. Проектные решения являются универсальными, различные модификации данного буксира способны восполнить существующую потребность в судах данного класса и обеспечить обновление аварийно-спасательного флота России.

Морспасслужба по согласованию с Федеральным агентством морского и судостроителями присвоила пяти буксирам-спасателям проекта NE025 имена горных вершин, расположенных в районах их будущего базирования и эксплуатации.

«Тиман» — Тиманский кряж, хребет, расположенный на северо-востоке Восточно-Европейской равнины;

«Тепсей» — двуглавая гора правого берега Енисея в устье реки Тубы;

«Фавор» — горная вершина, расположенная на острове Большая Муксалма архипелага Соловецкие острова;

«Печак» — горная вершина, расположенная на острове Большой Соловецкий;

«Узон» — потухший вулкан, расположенный на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке.