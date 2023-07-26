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Экспорт

ЦНИИТМАШ отгрузил насосы для первого контура АЭС «Куданкулам»

Специалисты АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») изготовили и отгрузили восемь струйных насосов для 5 и 6 блоков АЭС «Куданкулам».

 © aem-group.ru

Изделия предназначены для подачи раствора реагентов в систему аварийного расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки.

«Изготовление и ввод в эксплуатацию струйных насосов на «Куданкулам» — один из важных шагов по обеспечению надежности и безопасности работы атомной электростанции. Если говорить простым языком, то насосы — часть системы защиты первого контура реактора», — отметил руководитель проектов опытного производства АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Алексей Коренец.

Основные материалы, использованные при изготовлении насосов, — отечественные. Срок службы насоса — не менее 30 лет.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру и АО «НПО «ЦНИИТМАШ» является участником данного процесса.
Источник: https://aem-group.ru/mediacenter/ne...ura-aes-%C2%ABkudankulam%C2%BB.html

российские проекты, атомная энергетика, АЭС, оборудование, АЭС «Куданкулам», Росатом
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