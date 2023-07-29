Новая швейная фабрика открылась в Карачаево-Черкесии

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Швейная фабрика «Красный Восток» начала работать в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Фабрика является обособленным подразделением ООО «ВоенТекстильПром».

Новое предприятие занимается производством одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий лёгкой промышленности. В настоящее время на фабрике уже трудится 90 человек, и к концу текущего года планируется расширить численность персонала до 150 человек, а в долгосрочной перспективе создать 300 рабочих мест.

Работы по организации производства были начаты в сентябре 2022 года.

ООО «Воентекстильпром» — компания, специализирующаяся на производстве вещевого имущества и обмундирования для вооруженных сил, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и других ведомств РФ. Как отметил учредитель компании «ВоенТекстильПром» Аслан Аталиков, «ВоенТекстильПром» насчитывает на сегодняшний день порядка 1000 человек в разных субъектах РФ и поступательно развивается в этом направлении.

© riakchr.ru

© riakchr.ru

© riakchr.ru

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