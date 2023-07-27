В Иваново запустили производство тканей с водоотталкивающей мембраной

© mashnews.ru

Компания «Фотопринт-Иваново» (входит в группу «Меркурий») запустила первое в РФ производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Раньше такой материал закупали за рубежом.

Инвестиции в производство составили почти 120 млн рублей, из которых 35 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 15 млн — региональный ФРП Ивановской области. Предприятие направило полученные средства на покупку оборудования.

По данным компании, российский рынок текстильных мембранных изделий на 67% занят зарубежными производителями. За счёт запуска нового производства этот показатель должен снизиться как минимум до 60%.

«Созданный с помощью займа ФРП производственный комплекс обеспечит импортозамещение, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент и повысит производительность», — отметил учредитель ООО «Фотопринт-Иваново» Анатолий Кутняков.

Отмечается, что ткани с мембраной защищают от ветра и холода, а также не пропускают внутрь влагу. Материал используют при пошиве верхней и спортивной одежды, а также туристических палаток. «Фотопринт-Иваново» планирует выпускать более 600 тысяч погонных метров готовой продукции ежегодно.